"Due mondi appartenenti alla stessa squadra, ma anche distanti in termini di età con una netta differenza tra il blocco più giovane e il blocco più vecchio. Chivu sulla carta nel corso della prossima stagione potrebbe scegliere due formazioni del tutto diverse con un gap di quasi 7 anni: 31,5 anni contro 24,6. Da un opposto all’altro, con la possibilità ovviamente di creare il giusto mix in una rosa che porti sul campo sia l’esperienza sia la voglia di emergere".

"Nell’undici di chi è più avanti con l’età, sono soltanto 4 (Lautaro, Bastoni, Dumfries e Dimarco) i giocatori ad avere meno di 30 anni e sono altrettanti ad aver già toccato o superato quota 35 (Sommer, Darmian, Acerbi e Mkhitaryan), rappresentando lo zoccolo duro di coloro che si trovano all’apice della carriera oppure al tramonto dopo lunghe stagioni trascorse tra i professionisti. Viceversa sdoppiando la rosa, nell’undici della linea verde c’è il solo De Vrij tra gli over 30 e ben 7 pedine che non hanno ancora superato i 25 anni ossia Bisseck, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Zalewski, Bonny e Pio Esposito. Tra l’altro proiettandosi verso nuovi scenari di mercato, si potrebbe anche immaginare l’innesto di Leoni e a quel punto l’età media scenderebbe fino a quota 23,3 per quella che sarebbe una vera e propria baby Inter".