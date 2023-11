CorSera – Serie A, duello Inzaghi-Allegri. Inter, forza e tecnica ma deve vincere una tendenza

Alla ripresa le due squadre saranno una di fronte all’altra allo Stadium. Di mezzo la pausa per le nazionali che porterà via parecchi giocatori

Vittoria per l’Inter contro il Frosinone e per la Juve con il Cagliari. Alla ripresa le due squadre saranno una di fronte all’altra allo Stadium. Di mezzo la pausa per le nazionali che porterà via parecchi giocatori a Inzaghi e Allegri.