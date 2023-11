Sacchi: “L’Inter deve dominare in Italia e in Europa. Inzaghi deve partire da…”

"Al momento Milan e Napoli sembrano fuori dai giochi. I rossoneri sono troppo altalenanti. A una buona prestazione, come quella contro il Psg in Champions, fanno seguire una prova negativa come quella contro il Lecce. E dire che, in vantaggio per 2-0, la partita pareva in ghiacciaia, e invece la squadra di Pioli è stata in grado di far resuscitare gli avversari e di arrivare quasi a perdere (se non ci fosse stato l’intervento del Var staremmo qui a parlare di clamoroso tonfo). Il Diavolo ha qualche problema. Più di uno: di natura tecnica, di natura tattica, di natura fisica (tanti infortuni) e, probabilmente, anche di natura gestionale. La risalita deve sì partire dall’allenatore, ma prima ancora dalla società. Il Napoli, chiusa la magnifica esperienza dello scudetto con Spalletti, si è infilato in un tunnel dal quale pare non riesca a uscire. La sconfitta con l’Empoli certifica il momento-no. Però è giusto anche fare i complimenti ai toscani che hanno giocato a mille all’ora per tutta la partita, così come bisogna elogiare il Lecce, che contro il Milan ha sempre creduto nella rimonta. È la rivolta dei peones, e non si offendano quelli dell’Empoli e del Lecce se li definisco con questo termine. Ogni volta che vedo una “piccola” mettere in difficoltà una “grande” sono ammirato e felice: è la dimostrazione che nel calcio, e nella vita, nulla è impossibile"