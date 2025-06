Quello tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna è un rancore antico, nato nel corso del quarto di finale tra Olanda e Argentina

Gianni Pampinella Redattore 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 13:16)

Quella tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna non è una semplice tensione da campo, ma un rancore antico, nato nel corso del quarto di finale tra Olanda e Argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar. Una partita nervosa, tirata fino all’ultimo rigore, in cui i nervi saltarono da entrambe le parti e gettarono le basi per un astio mai sopito.

"Durante l’esecuzione dei tiri dal dischetto infatti, specificato che i calciatori di entrambe le nazionali avevano tentato di mettere pressioni agli avversari prima dell’esecuzione dagli undici metri, un’esultanza particolarmente vivace degli “Oranje”, sull’errore di Enzo Fernandez, non era stata digerita dagli argentini, in particolare proprio da Acuna, che, pochi istanti più tardi, al gol decisivo di Lautaro Martinez per il passaggio del turno, si era vendicato subito gridando letteralmente in faccia ai rivali qualcosa che andava oltre la felicità per la qualificazione".

"Con Dumfries – espulso per doppio giallo - partito dal cerchio di centrocampo per chiedere conto all’avversario di parole sicuramente poco carine. A Seattle, evidentemente, la situazione è deflagrata nei minuti di recupero. Al 94’ l’esterno dell’Inter, dopo aver aperto le braccia per proteggere palla da un possibile intervento di Acuna, si è invece preso il cartellino giallo per la presunta scorrettezza sull’ex Siviglia, che poco prima aveva pure battibeccato con la panchina nerazzurra. L’argentino, un minuto più tardi, ha a sua volta commesso fallo su Dumfries, per poi, con una mossa in stile wrestling, non permettere all’interista di rialzarsi".

"Da lì ulteriori insulti tra i due, con Dumfries che al fischio finale è corso direttamente negli spogliatoi per evitare problemi peggiori e lo scontro fisico con Acuna, pronto a inseguirlo e fermato da Armani, altri compagni e pure da Chivu. «Cose di campo», le parole di Lautaro al termine del match, quando però il nervosismo non si è placato. E nonostante sia stato comunque smentito un insulto di natura razzista del laterale del River a quello nerazzurro, la tensione è rimasta comunque altissima".

(Tuttosport)