L'Ansa, nel suo sito, riporta aggiornamenti di mercato sui nerazzurri: "In casa Inter, invece, è spuntato il nome di Wan-Bissaka, in uscita dal Manchester United e individuato come candidato numero uno nel caso Dumfries dovesse partire. Per la porta si punterà tutto su Bento dell'Athletico Paranaense, che nei piani dei nerazzurri è destinato a fare un anno da 'dodicesimo' prima di prendere il posto di Sommer".