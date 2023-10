Dumfries assist-man per Thuram: “DD per Tikus”. E Arnautovic: “Come posso servirti?”

Arnautovic lo chiama signor "come posso essere utile". Denzel Dumfries ha servito l'assist dell'uno a zero a Thuram e ha rivendicato il suo lavoro in un post sui social indirizzato proprio all'attaccante francese. "DD per Tikus", ha scritto l'olandese e ha messo un segno di spunta a fianco alla sigla. Anche in questo caso, come per il post pubblicato dall'attaccante nerazzurro, è arrivato il commento dell'austriaco che ha taggato l'esterno: "Come posso servirti?".