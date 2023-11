Qualificazioni agli Europei, l’Olanda convoca Dumfries e De Vrij

Dopo le gare del week end arriverà un'altra pausa per le Nazionali. L'Olanda di Ronald Koeman dovrà giocare due partite valide per le qualificazioni agli Europei. Il ct ha convocato sia de Vrij che Dumfries tornato a disposizione dell'Inter per la gara col Frosinone dopo lo stop per affaticamento nella gara di Champions contro il Salisburgo. Escluso invece l'altro olandese della squadra nerazzurra, Klaasen.