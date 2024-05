Tuttosport assegna 4,5 a Dumfries: “Leggerezza non da campione d’Italia”

Tra i peggiori dell'Inter nella sconfitta dei nerazzurri ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo c'è senza dubbio Denzel Dumfries, colpevole sul gol vittoria di Laurentié per una marcatura troppo morbida su Doig. Tuttosport lo demolisce così oggi in edicola:

"Dumfries 4.5 Regala palla a Doig in occasione della rete di Laurientè, una leggerezza non da campione d’Italia. Prova a rimediare in un paio di circostanze, senza fortuna".