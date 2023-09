Olanda, Van der Vaart esalta Dumfries: “È la nostra stella e il nostro miglior giocatore”

Continua il momento d'oro per Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter è stato protagonista anche nella gara vinta dall'Olanda contro l'Irlanda, tanto che per Rafael Van der Vaart è al momento il migliore giocatore della nazionale olandese. "Dumfries è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento, è coinvolto in tutto".