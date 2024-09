In arrivo domani, oltre a Lautaro, ci sarà anche Dumfries, in gol con la Nazionale olandese. Per l'esterno nerazzurro in arrivo importanti novità sul rinnovo

Andrea Della Sala Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 13:35)

Inzaghi aspetta il rientro dei nazionali per preparare al meglio la gara contro il Monza. In arrivo domani, oltre a Lautaro, ci sarà anche Dumfries, in gol con la Nazionale olandese. Per l'esterno nerazzurro in arrivo importanti novità sul rinnovo del contratto.