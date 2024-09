"Il rebus, casomai, è in attacco visto che tutte le punte, Correa escluso ma è un caso a parte, sono di rientro dagli impegni con le nazionali. Si può serenamente ragionare su una panchina per Lautaro Martinez, ultimo a tornare, e sulla presenza di Marcus Thuram per non schierare una coppia totalmente inedita. In questo momento Taremi sembra in vantaggio su Arnautovic come compagno del francese, l'iraniano ha dato segni di grande vitalità nelle prime presenze in nerazzurro e cerca il primo gol con la nuova maglia.