Gol di Frattesi commovente, come la partita di Carlos Augusto. Chiediamo scusa a Inzaghi, anche io, per qualche critica sui cambi. Oltre ai titolari l'Inter ha delle alternative che valgono di più del quarto d'ora della disperazione. Carlos Augusto non è Dimarco, ma è validissimo e determinante. Frattesi va recuperato, non può essere evaporato il giocatore dell'anno scorso. Lui sperava di giocare di più, non lo ha fatto, ma non può intristirsi la storia che può dare ancora tante soddisfazioni a lui e all'Inter. A un certo punto era diventato il sesto centrocampista, non per colpa di Inzaghi. È un ragazzo valido e si vede in Nazionale. L'Inter era in difficoltà, Carlos Augusto crede in quel pallone, cross teso e Frattesi è uno dei pochi che riesce a fare la volèe. Può diventare il jolly, il dodicesimo uomo, eroe non per caso. Pavard non soffre la pressione dell'ex, Acerbi perde Kane solo una volta. Dominante Bastoni, Barella fa e disfa, Calhanoglu dirige e conclude anche, Mkhitaryan fa venire in mente la definizione ingiocabile. In effetti l'Inter in certe partite sembra ingiocabile. Come dargli torto. Finisce stremato e dà il via alle sostituzioni decisive.