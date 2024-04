Intervenuto ai microfoni di SportItalia, l'intermediario Sabatino Durante , ha commentato alcune voci di mercato. Sull'interesse dell'Inter per Bento, Durante ha dichiarato: "È un ottimo profilo. Ha il passaporto, ha già debuttato in Nazionale. È giovane, ha talento e fisico. Ma credo che andare a spendere 25 milioni di euro in un reparto dove l’Inter è già ben coperta oggi, non sia saggio. Il profilo è ottimo, non dico questo, ma l’Inter ha Sommer e dietro di lui Audero che potrebbe fare anche il primo".

"Con il budget che ha l’Inter andrei su altro, anche se per fortuna noi tifosi dell’Inter abbiamo Ausilio e Marotta che sono i numeri uno anche nello scegliere i profili giusti che sono anche delle occasioni, come i parametri zero. Thuram, Calhanoglu e gli altri ne sono la dimostrazione. Non penso spenderemo dunque lì. Se ci fosse Moratti allora ok, ma sono cambiati i tempi. Chi gestisce Bento è mio amico, ma io dico le cose che penso e c’è chi ha più bisogno di uno come Bento, vedi il Napoli. Lui poi è uno che sa giocare con i piedi e gli azzurri ne hanno necessità”.