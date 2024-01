Durante: “Supercoppa? Il Napoli non ha perso per colpa dell’arbitro ma perché…”

“Della bufera sugli arbitri ne potevamo fare a meno. Poi se proprio c'è qualcuno che denuncia deve portare delle prove. E se si denuncia bisogna farlo attraverso vie legali e non in un programma tv dove sei incappucciato e quant'altro. Secondo me il Napoli ha perso contro l'Inter in Supercoppa non per l'arbitro ma perché non ha giocato ed ha fatto solo un tiro in porta. E tra l'altro la partita è stato un pessimo spot per il calcio italiano"