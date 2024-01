Fiorentina-Inter, due dubbi per Inzaghi. “Deciderà solo dopo la rifinitura di oggi”

Barella, squalificato per Fiorentina-Inter, sta svolgendo un lavoro personalizzato per arrivare al top contro la Juventus

"Simone Inzaghi deciderà solo nella rifinitura odierna, se non nel risveglio muscolare di domani mattina, la formazione definitiva da schierare contro la Fiorentina". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle scelte del mister in vista di Fiorentina-Inter.

"I dubbi del tecnico riguardano principalmente Bastoni e Dumfries. Entrambi i calciatori si sono allenati con la squadra negli ultimi due giorni - a differenza di Barella che sta bene, ma vista la squalifica contro la Viola, sta svolgendo un lavoro personalizzato per arrivare al top contro la Juventus –, ma difficilmente verranno scelti tutti e due dal primo minuto in terra toscana", aggiunge il quotidiano. In difesa dovrebbero esserci Acerbi, De Vrij e Pavard con Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In mezzo al campo test importante per Asllani e Frattesi, chiamati a sostituire gli squalificati Calhanoglu e Barella.