Assogna (Sky): “Dybala sogna la CL, legittimo. Dovrà fare una scelta”

"La Roma, attualmente molto lontana dalle posizioni più nobili della Serie A, sarà in grado di strutturarsi in modo tale da assecondare le ambizioni di Dybala? Inter, Napoli, Atalanta, Juve e Milan sembrano progetti più solidi e avviati. Alcuni di questi club hanno anche situazioni economiche ben sistemate mentre la Roma ha ancora addosso la pressione dell’Uefa riguardo il fair play. Risalire posizioni in classifica, per tutti questi motivi, appare un progetto tutt’altro che agevole nel futuro prossimo e quindi Dybala dovrà fare una scelta. Rimanere alla Roma e diventarne il simbolo o andare a finire la carriera in un club che possa regalargli la possibilità di tramutare in realtà il sogno di alzare la più bella delle coppe europee", ha spiegato rispetto all'argentino.