Tra i momenti più infuocati dell'ultimo derby della Capitale, c'è sicuramente lo scontro tra Paulo Dybala e Matteo Guendouzi. Quella sera, l’Olimpico fu teatro di un acceso faccia a faccia tra i due, culminato in insulti, spintoni e un testa a testa che costrinse i compagni a intervenire per separarli. A più di un anno di distanza da quell’episodio, la Joya ha svelato il retroscena di quella lite.

"Quel francese ha la lingua lunga e infastidisce specialmente i giovani, se la prende sempre con loro. Diceva loro: 'Vi compro un biglietto, vi faccio tornare a casa', ai giovani faceva sempre così. Per esempio, Soulé giocava nel Frosinone l'anno prima e ci ha raccontato che gli diceva sempre: 'Te ne compro uno'. Mi ha fatto molto arrabbiare, così in campo sono andato a cercarlo. Ci siamo detti di tutto. Poi mi sono ricordato che mi avevano appena dato il parastinco con la foto della Coppa del Mondo, e gliel'ho mostrato. Non ha detto niente".