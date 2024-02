«Ringrazio i tifosi, splendidi: in tanti anche oggi all'Olimpico nonostante si sia giocato lunedì pomeriggio. Futuro della Roma senza Dybala difficile da pensare? Io quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver vissuto già in un'altra vita qui, in questa città, dal primo giorno che sono arrivato in Italia. Non so cosa accadrà in futuro, so che mi sto godendo ogni momento con questi compagni e questa squadra perché sono meravigliosi. Azmoun voleva il mio pallone della tripletta? Difficile che io possa darglielo, i palloni quando li porto a casa vanno da mia mamma, se non lo porto si offende con me», ha sottolineato l'argentino.