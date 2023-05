Dzeko, sarà finale da ex. Edin dà appuntamento per la finale: “Ehi City, ci vediamo a Istanbul”

E, allora, la finale della Champions League 2022-23 sarà Inter-Manchester City . La squadra di Guardiola spazza via il Real Madrid di Carlo Ancelotti per 4-0 e raggiunge i nerazzurri a Istanbul.

Sarà una finale speciale soprattutto per Edin Dzeko, che giocherà da grande ex della serata. Con una doppia foto in nerazzurro e in azzurro City, l'attaccante bosniaco ha dato appuntamento alla sua ex squadra: