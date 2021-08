Sky – Inter, Dzeko nel cuore dei tifosi: bagno di folla e cori per Edin fuori Appiano

Edin Dzeko è già entrato nel cuore dei tifosi dell'Inter. Dopo l'allenamento, l'attaccante si è intrattenuto con i sostenitori nerazzurri

Come riporta Sky Sport, per l'ex giallorosso c'è stato un vero e proprio bagno di folla: cori e tanta euforia per il nuovo numero 9 interista, pronto a raccogliere l'eredità in attacco di Romelu Lukaku.