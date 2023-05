Dzeko: “Non c’è rischio di pensare già alla finale. I gol? Sapevo sarebbero arrivati”

Edin Dzeko, protagonista assoluto del successo dell'Inter sul Milan nella semifinale di andata di Champions League, si è presentato a fine partita ai microfoni di BT Sport: "Una bella sensazione, sopratutto perchè è un derby e, almeno sulla carta, abbiamo giocato in trasferta. È un bel risultato per noi. Il lungo periodo senza gol? A volte attraversi dei momenti difficili dove la palla non vuole entrare, ma pazienza e lavoro danno sempre i loro frutti: ero calmo, sapevo che i gol sarebbero arrivati come sempre, e oggi ne è stata la prova.

Se c'è il rischio di pensare già alla finale? Non credo, siamo una squadra esperta, sappiamo cosa abbiamo fatto oggi ed è un ottimo risultato in vista del ritorno, ma non abbiamo ancora fatto niente: in Champions League solo grandi squadre arrivano in semifinale, dobbiamo rimanere attenti e concentrati come oggi. Saremo ancora più concentrati al ritorno. La chiave per arrivare in finale? Non pensare all'andata. Il Milan è una buona squadra, ma se giochiamo come abbiamo fatto oggi siamo sulla strada giusta".