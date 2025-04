"Quando vieni eliminato in questo modo, è naturale che prevalga la delusione. Credo che non siamo stati la squadra peggiore in nessuna delle due partite. Forse è passata la squadra più fortunata. Abbiamo dato tutto, ma poi abbiamo subito due gol su calcio piazzato. Nonostante ciò, siamo riusciti a reagire e abbiamo avuto l'occasione per portarla sul 3-2, ma alla fine non ci siamo riusciti. Purtroppo il sogno della finale in casa è svanito. Ora dobbiamo imparare da questa esperienza. Siamo stati eliminati ai quarti di finale per un margine davvero minimo; dobbiamo farne tesoro e riprovarci la prossima stagione. In estate ci aspetta il Mondiale per Club e tra cinque mesi saremo di nuovo in Champions League. Ora c’è delusione, ma possiamo comunque uscire a testa alta."