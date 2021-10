EDICOLA CDS – La doppia finale: Roma-Napoli e Inter-Juve, Milan vola in testa

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 24 ottobre: si parla anche di Inter-Juventus di domani

Tutta l'attenzione è rivolta sui due big match Roma-Napoli e Inter-Juventus per il Corriere dello Sport, che titola "La doppia finale". Al centro spazio alle partite del sabato, in particolare alla vittoria del Milan contro il Bologna. La squadra di Pioli è in testa alla classifica di Serie A in attesa delle partite della domenica.