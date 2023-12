Martedì l'Inter di Simone Inzaghi affronterà la Real Sociedad nell'ultima partita della fase a gironi di Champions League. "Inter-Real Sociedad per il primo posto", si legge di spalla sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 12 dicembre. "Ibracadabra", l'apertura del quotidiano dedicata al Milan. In taglio alto spazio al mercato della Juventus, in taglio basso a quello del Torino.