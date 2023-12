Inter, conferme sui 4 cambi di Inzaghi per la Real Sociedad: la probabile formazione

I quattro cambi di Simone Inzaghi per la sfida di domani contro la Real Sociedad. Anche Sky conferma le indicazioni raccolte in giornata da FCIN1908.it per la partita di Champions League dell'Inter . Quattro giocatori diversi rispetto all'Udinese: Carlos Augusto, Cuadrado, Frattesi e Sanchez per Bastoni, Bisseck, Barella e Lautaro Martinez.

Conferma in vista per Darmian che però può agire da braccetto destro, con Acerbi al centro del reparto; a sinistra ancora Dimarco, conferma in vista anche per Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. In attacco con il cileno è pronto Sanchez, turno di riposo iniziale in vista per Lautaro.