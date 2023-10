EDICOLA TS / Panico. Calcio e scommesse: tremano decine di giocatori e società

Prima pagina di Tuttosport dedicata allo scandalo scommesse che ha coinvolto alcuni giocatori di Serie A e della Nazionale italiana. "Panico. Calcio e scommesse: tremano decine di giocatori e società. L'ultimo nome tirato in ballo è quello di Zalewski, però l'inchiesta è ancora "in fase embrionale". Zaniolo: "Ho soltanto giocato a blackjack". La Juve: "Appena saputo di Fagioli, abbiamo avvertito la Procura". L'espero: "Partita come slot machine". I segreti nelle chat".