Elmas: “Scudetto? È presto, ci sono squadre come Inter e Milan e non si saprà…”

Il giocatore del Napoli parla a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia del match contro la Salernitana

"Lo scudetto? E' ancora presto per parlarne, ci sono squadre come Milan e Inter e non si saprà niente fino alla fine. Pensiamo solo a vincere tutte le partite". E' chiaro Eljif Elmas che parla a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia del match contro la Salernitana. Il centrocampista del Napoli sottolinea il buon lavoro di Spalletti e anche la differenza con la gestione-Gattuso: "Stiamo facendo - afferma - un buon lavoro col mister e con i compagni".