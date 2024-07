In particolare "nella Federazione ed in quelle componenti non interessate a sviluppare le seconde squadre secondo il modello spagnolo, che noi abbiamo sempre preso come riferimento". Casini ha portato un esempio: "Oggi se una squadra di Serie A vuole iscriverne una seconda non può farlo finché, a giugno, forse, ne salta una di Lega Pro, e si libera un posto". Una condizione non percorribile, a fronte di "un investimento di 7-12 milioni di euro".