Emerson Royal: “Conte c’ha tolto burro e ketchup. Parla sempre del nostro grasso ma…”

Antonio Conte sta portando il suo regime alimentare anche al Tottenham . La base per i suoi successi, come testimoniato anche da molti giocatori dell'Inter. Lo conferma a Sky Sports Uk anche Emerson Royal, terzino brasiliano arrivato dal Barcellona.

"Per prima cosa ha tolto il burro. Il burro è andato. Ed è vero che ha sottolineato spesso l'importante del nostro grasso corporeo e di togliere alcuni alimenti dalla nostra alimentazione. Il ketchup? Anche. E a me piace il ketchup. Ma sono abbastanza abituato a non mangiarlo quindi non è un grosso problema. Ma non ho mai visto niente di simile a quello che fa Conte con l'alimentazione. All'inizio è stato un po' sorprendente ma è decisivo per le nostre prestazioni. Questi dettagli possono fare la differenza", ha spiegato il brasiliano.