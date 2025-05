Il rapper è indagato per associazione a delinquere in un filone ancora aperto dell'inchiesta Doppia Curva portata avanti da Paolo Storari

Dall'inchiesta Doppia Curva arrivano le memorie depositate dal Pm che ha indagato sulla Curva Sud del Milan e la Curva Nord dell'Inter. In particolare nella sua memoria si parla anche di Emis Killa . Il rapper era "inserito a pieno titolo" nella "Curva Sud" e in "quella sorta di 'cerchio magico' riferibile a Luca Lucci", il capo ultrà milanista per il quale la Dda di Milano ha chiesto oggi 10 anni di carcere, come spiega l'ANSA.

600 pagine

Il cantante "nel corso delle indagini si è rivelato soggetto molto vicino a Lucci", con lui ha "collaborato attivamente nella gestione di alcuni dinamiche" e ne è stato "un uomo di fiducia", si legge nelle carte depositate dal Pubblico Ministero al Tribunale di Milano. 600 pagine in cui si parlano di altri componenti del sodalizio e di Emis Killa che è indagato per associazione a delinquere in un filone dell'inchiesta ancora aperto e per questo aveva deciso di non prendere parte all'edizione 2025 di Sanremo.