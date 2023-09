Una vittoria non bellissima, di quelle 'sporche', ma che a fine campionato contano tantissimo in termini di punti

Una vittoria non bellissima, di quelle 'sporche', ma che a fine campionato contano tantissimo in termini di punti. L'Inter con qualche sofferenza porta a casa tre punti pesanti da Empoli e ottiene la quinta vittoria su cinque partite in Serie A.