Inzaghi: “Orgoglioso di allenare l’Inter. Arnautovic? Muscolo, lo perdiamo per un po’”

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter , ha parlato a Sky Sport dopo al vittoria sul campo dell'Empoli. Queste le sue parole: "Arnautovic? E' la nota negativa della giornata, ha sentito tirare il muscolo: è importante per noi, lo perderemo per un po' di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo: purtroppo capita e ci dispiace. Giocavamo contro una squadra con forti motivazioni, in due giorni e mezzo abbiamo preparato un'ottima gara. Dovevamo chiuderla prima, siamo rimasti in 10 e gli ultimi minuti abbiamo sofferto un pochino. Probabilmente dovevamo fare il 2-0 prima.

Io sono sempre concentrato sul lavoro, nel calcio cambiano i giudizi tra una partita e l'altra: sono orgoglioso di allenare l'Inter, so che percorso abbiamo fatto in due anni. Abbiamo fatto un buon inizio, dobbiamo guardare avanti: ci saranno un seguito di partite intense, dovremo essere bravi a recuperare. Giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi, non ho nulla da rimproverare alla squadra: il campo non era semplice, siamo venuti concentrati e dovevamo essere più cattivi nel cercare il gol che avrebbe creato meno tensione. Il gol di Dimarco ci ha agevolato, dovevamo fare il secondo.