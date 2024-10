UFFICIALE – Inter, multa dopo Empoli: la decisione del Giudice Sportivo

Diramato il comunicato della Lega Serie A con le decisioni in merito alla sfida tra l'Empoli e i nerazzurri

In attesa delle sfide di questa sera, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sfide della decima giornata, il turno infrasettimanale.

Inter multata per violazioni in occasione della gara vinta per 3-0 alla Computer Gross Arena contro l’Empoli.