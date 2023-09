Le pagelle del quotidiano che elegge Federico Dimarco come migliore in campo

Il giorno dopo Empoli-Inter , nelle pagelle di Tuttosport il migliore in campo è Federico Dimarco. Lo spettacolare gol del giocatore a permesso ai nerazzurri di uscire dal Castellani con 3 punti. Il voto per Dimarco è 7,5: "Segna un gol alla “Roberto Carlos”, diamante che porta in dote tre importantissimi punti. E nel primo tempo aveva provato a segnare direttamente da angolo".

Bene anche Calhanoglu, 7: "Per un tempo gode di incredibile libertà e fa girare la squadra come un orologio, con un filtrante da applausi, mette in porta Frattesi. Nella ripresa abbandona il fioretto ed estrae la sciabola. La 100ª all’Inter è da applausi". Una sola insufficienza, quella di Lautaro (5,5): "Lavora ai fianchi l’Empoli senza però mai riuscire a pungere". 7 per Simone Inzaghi: "La vittoria di “corto muso” firma la prima fuga. Il voto è al cammino (5 vittorie con un gol solo subito) e pure al fatto che, un campionato fa, l’Inter questa partita - pur dominandola - non l’avrebbe vinta".