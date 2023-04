Serie A, Empoli-Lecce 1-0: decide un calcio di rigore trasformato da Caputo

Importante successo in chiave salvezza per i toscani, che superano la formazione salentina grazie a un gol nella ripresa

L'Empoli si aggiudica la sfida del Castellani contro il Lecce e fa uno scatto forse decisivo verso la salvezza, salendo a quota 31 punti e aumentando a 12 le lunghezze di vantaggio sul terz'ultimo posto. La formazione di Zanetti si impone con il punteggio di 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Caputo al 62'. Per i giallorossi quinta sconfitta consecutiva: la strada per la permanenza in Serie A è ancora lunga per i ragazzi di Baroni.