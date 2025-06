Nella seconda delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club, la grande sorpresa è stata la vittoria del Botafogo contro il Psg. Al termine della gara, Luis Enrique ha analizzato la sconfitta in conferenza stampa. "Sorpresi no. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, molto combattuta. Il Botafogo ha difeso molto bene. Abbiamo avuto l'opportunità di segnare, ma non ci siamo riusciti e la partita è diventata più difficile. Sappiamo quanto sia difficile questa competizione. Dobbiamo pensare all'ultima partita. È una competizione molto breve, si può essere eliminati in fretta".

"Il Botafogo è la squadra che ha difeso meglio contro di noi in questa stagione, sia in campionato che in Champions League. Hanno agito come un'unità, erano uniti. Sono riusciti a segnare un gol. Non abbiamo creato tante occasioni come al solito. Siamo abituati a giocare contro blocchi bassi, ma è molto difficile. Complimenti a loro".