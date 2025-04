Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fifa, Enzo Perez ha parlato del Mondiale per Club. Nel girone del suo River Plate, c'è anche l'Inter. "Chiudere il girone contro l’Inter sarà importante e molto competitivo. Ci sarà rivalità da entrambe le parti e la vivremo come tale. Essere il River Plate significa andare il più lontano possibile, conoscendo e rispettando tutte le squadre che andremo ad affrontare. Man mano che la competizione va avanti, vedremo fin dove potremo arrivare. L'obiettivo è vincere e giocare bene”.

“Non è per arroganza o altro, ma siamo abituati a giocare davanti a 90.000 persone nel nostro stadio e lo viviamo in ogni partita. I tifosi del River trasformeranno ogni stadio in cui giocheremo, non solo a Seattle ma anche nelle altre città, nello stesso modo in cui si vive al Mâs Monumental”.