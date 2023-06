L’Equipe – Inter in finale, chi se l’aspettava? Ecco come Inzaghi ha inciso sulla squadra

"Senza rivoluzionare il gioco dell'Inter, il tecnico ha permesso alla società di mantenere un livello molto alto vincendo due Coppe Italia e due Supercoppe. Ha fatto affidamento in particolare sull'eredità di Conte riprendendo uno dei suoi principali principi di gioco: la verticalità. Il coach nerazzurro conta sulla grande capacità di proiezione in avanti della sua squadra. Un sistema di gioco efficace in attacco ma che può ritorcersi anche contro l'Inter nelle fasi di transizione. Ma questa verticalità è una firma sul gioco dell'Inter da parte di Inzaghi", le parole utilizzate sulla versione on line del quotidiano francese.