Ha vinto, almeno per adesso, Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, la commissione legale della Lega calcio francese (Lfp) ha dato ragione al giocatore nel contenzioso in atto con il suo ex club: il Psg.