Eranio: “Derby? Conta quanto saranno bravi i due allenatori. Come si fa a dire che…”

Intervistato da ilmilanista.it, Stefano Eranio ha parlato dell'atteso derby in programma sabato alle ore 18. Per l'ex giocatore è ancora troppo presto per parlare di gara decisiva in chiave scudetto. "Ma come si fa a parlare di partite decisive soltanto alla quarta giornata? Diciamo che sarà una gara da cui capiremo, fisicamente, quanto le due squadre che lotteranno per lo scudetto ne hanno. La sosta per le nazionali segna sempre una cesura sotto questo punto di vista. Conta quanto saranno bravi i due allenatori”.