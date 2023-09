Fassone: “Inter la squadra più completa. Guarderò il derby con la consapevolezza che…”

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', Marco Fassone ha parlato della lotta scudetto. "Il Napoli? Può darsi che ci sia un po’ di appagamento, abbiamo visto situazioni simili anche in altri contesti. Poi non dimentichiamoci che c’è stato un cambio d’allenatore importante. Sono stati fatti alcuni cambiamenti uniti ad un po’ di appagamento e possono arrivare risultati negativi. Anche l’anno scorso di questi tempi non si sarebbe detto che il Napoli non avrebbe fatto la cavalcata che ha fatto. La squadra più completa mi sembra l’Inter. Sulle altre ci sono stati tanti cambiamenti e si dovrà vedere come saranno metabolizzati”.