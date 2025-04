Che Aleksandar Stankovic non fosse un talento come gli altri lo si sapeva da tempo: personalità da vendere, leadership, doti tecniche fuori dal comune. Caratteristiche che sembravano arrivare "di diritto", grazie a un cognome decisamente importante. Eppure il più piccolo di casa Stankovic si sta guadagnano ogni cosa grazie al duro lavoro e alla voglia di migliorarsi sempre. Un centrocampista moderno, completo, in grado di unire tecnica e fisicità, visione di gioco e spirito combattivo. L'Inter lo sa bene, in Svizzera lo hanno capito da mesi, il resto d'Europa ha già preso appunti.

Che impatto a Lucerna

Arrivato a Lucerna in estate, in prestito con di diritto di riscatto e di controriscatto, Stankovic jr si è subito ambientato alla perfezione con la nuova realtà: alla prima esperienza tra i professionisti, il classe 2005 si è preso immediatamente una maglia da titolare e le chiavi del gioco della squadra allenata da Mario Frick (vecchia conoscenza del calcio italiano), dimostranto di non aver minimamente accusato il salto tra i grandi. 32 presenze in 32 giornate di campionato, di cui 28 da titolare, e 2 in Coppa di Svizzera, Stankovic è uno dei protagonisti delle brillante stagione del Lucerna, terzo in classifica e in piena corsa per un piazzamento in Europa. Un rendimento, quello del centrocampista serbo, che non è di certo passato inosservato.