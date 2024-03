Eriksen sembra destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione. Il Galatasaray, spiega il Mirror in Inghilterra, è un club che ha già mostrato interesse per il giocatore 32enne. Christian ha lasciato l'Inter dopo lo scudetto vinto con Conte nel 2021, in seguito al malore, con conseguente operazione e dispositivo cardiaco, avuto all'Europeo.

L'ex calciatore nerazzurro era prima andato al Brentford nel 2022 e si è poi trasferito allo United ma ha giocato solo 37 minuti delle ultime sette partite di Premier League giocate dal Manchester ed è rimasto in panchina per sei gare su sette. Di recente, lui stesso ha ammesso che essere una riserva non è un problema ma che ad un certo punto non giocare diventa preoccupante per qualsiasi calciatore. Aria d'addio.