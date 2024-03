Christian Eriksen non sta trovando spazio nel Manchester United. L'ex giocatore dell'Inter, che ha lasciato il club nerazzurro perché dopo il malore avuto all'europeo gli è stato impiantato una specie di pacemaker al cuore (e in Italia non gli è permesso di giocare), ha giocato di recente solo una gara su sette. È stato mandato in campo nella gara di FA Cup contro il Liverpool domenica. In totale, dall'inizio del campionato però ha giocato finora 95 minuti.

Dalla Danimarca arrivano le sue parole in merito a questo: «Non sono contento di non giocare ma non è una cosa per la quale perdo il sonno. La squadra sta facendo bene e quindi devo rispettare chi gioca. Sto lavorando duro per essere in forma e farmi trovare pronto. Sicuramente non è facile accettare la panchina. Ho detto anche a Ten Hag che non sono soddisfatto della situazione e che vorrei giocare prima possibile, ma gli ho anche detto che sono disponibile per la squadra, lo sarò sempre». Il contratto dell'ex nerazzurro col club inglese scade nel 2026.