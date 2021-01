L’ex tecnico di Eriksen: “Dovrebbe giocare sempre. Conte non abile con lui. Doveva…”

Lo allenava quando giocava nelle giovanili dell’Odense. Anders Skjoldemose ha parlato di Eriksen nei giorni in cui il giocatore è riuscito a segnare al Milan e a prendersi un pezzetto di Inter. «È un ragazzo che ha tanta dedizione. Non mi aspettavo che sarebbe potuta andare come sta andando a Milano. Perché è un calciatore di livello mondiale. Per il suo talento dovrebbe giocare ogni partita anche perché riesce a migliorare il lavoro dei suoi compagni. Secondo me Conte non è stato abile con lui. Perché se hai uno come lui devi costruirci la squadra attorno. E se ci riesci vinci le partite. Non credo che solo quel gol al Milan possa fare la differenza. Sicuramente lui può rendere bene da playmaker ma il suo potenziale si vede quando si fa giocare da numero dieci. Se dovesse lasciare l’Inter dove lo vedrei bene? Al Real o allo United, sarebbe bello».

(Fonte: europacalcio.it)