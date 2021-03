Eriksen e il gesto inatteso, Biasin: “Ieri al 91′ per il bene della squadra…”

La sottolineatura del giornalista a proposito della prestazione del centrocampista danese

L'Inter contro l'Atalanta ha saputo soffrire. Della prestazione dei nerazzurri ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW. Queste le sue parole: "Tante volte si parla di bel gioco: "bel gioco" è anche vedere un giocatore come Eriksen che si tappa il naso e per il bene della sua squadra, al 91esimo, spara un pallone al terzo anello. Bravo Conte, questa squadra ha imparato a soffrire".