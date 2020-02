Tardelli: “Inserimento Eriksen? Con la Lazio poteva entrare prima, ma Conte…”

L’inserimento di Eriksen negli schemi di Conte. Anche di questo si è parlato a La Domenica Sportiva e Marco Tardelli a proposito ha detto: «Anche Allegri ha tenuto in panchina Dybala e Higuain e non li vedeva inseriti. Probabilmente Conte non ritiene il danese inserito, ma forse nella gara contro la Lazio poteva entrare un po’ prima. Ha messo in difficoltà i biancocelesti quando è entrato, ma niente di più. E da lui ci si aspetta di più. Probabilmente Conte ha ragione a non vederlo al massimo in questo momento».

(Fonte: La Domenica Sportiva)