Gds – Eriksen: Conte aspetta un segnale, per l’Inter è un patrimonio. Sarà una poltrona per due con…

Due giocatori per una maglia da titolare. Stefano Sensi e Christian Eriksen sono gli osservati speciali in vista della ripartenza della Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il danese “dovrà dimostrare di essere di un’altra pasta rispetto alle prime settimane milanesi. Conte aspetta un segnale, per l’Inter è un patrimonio. Ora Christian deve mettersi al passo, sapendo che con Sensi ci sarà una sfida a distanza, che si riproporrà ogni tre giorni“, sottolinea il quotidiano.

“E mentre Sensi dovrà subito far vedere di essere nuovamente quel super play avanzato che accanto a Brozovic ha guidato la migliore Inter dell’anno, Eriksen dovrà inserirsi con decisione nel sistema di Conte, spingendolo anche a cambiare modo di giocare quando le sue risposte saranno al livello di eccellenza e passare così da «sesto uomo» a titolare”.

(Gazzetta dello Sport)