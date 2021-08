Eriksen oggi incontra Inzaghi, poi le visite verità: nel migliore dei casi…

Il centrocampista danese è pronto a incontrare il nuovo allenatore alla Pinetina e ad abbracciare tutto il mondo Inter

È il momento della verità. Christian Eriksen è tornato in Italia e presto conoscerà il suo futuro calcistico. Come svelato da La Repubblica oggi, “è sbarcato mostrando fastidio verso le telecamere e taccuini che lo hanno intercettato. È per la prima volta in Italia dopo l’arresto cardiaco in campo. Il giocatore ha incontrato Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. In giornata sarà ad Appiano Gentile per riabbracciare i compagni di squadra, conoscere il nuovo tecnico, Simone Inzaghi e concordare con lo staff medico gli esami a cui verrà sottoposto ".

I nuovi esami daranno le risposte che attendono sia il giocatore che l'Inter e poi si potrà pensare al futuro calcistico. Prima è necessario avere tutte le informazioni sul malore che lo ha colpito agli Europei con la sua Danimarca, sottolinea sempre il quotidiano: "Bisognerà capire se la causa del malore in campo è reversibile. Nel caso di miocardite infettiva, per esempio, cessata l’infiammazione sarebbe possibile rimuovere il defibrillatore sottocutaneo impiantato il 17 giugno. In questo caso, Eriksen potrà avere il via libera per giocare in Serie A, anche se non prima di 6/8 mesi. Altrimenti dovrà emigrare in Paesi con regole meno severe, come l’Olanda, dove il suo ex compagno Daley Blind gioca nell’Ajax e in nazionale con lo stesso apparecchio salvavita”, si legge.