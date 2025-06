Giornata da ricordare per Luka Topalovic. Il centrocampista dell'Inter, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, ha fatto il suo debutto con la maglia della Slovenia U21 in occasione della sfida contro l'Inghilterra, seconda gara dell'Europeo U21. Il talentuoso classe 2006 è sceso in campo nei minuto finali del match, terminato 0-0.